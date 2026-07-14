HAGİAD Başkanı Erkan\'dan 15 Temmuz Mesajı

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Fatih Erkan; 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişiminin, milletin birlik ve beraberlik içinde ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde engellendiğini belirtti. 15 Temmuz'un; demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığa sahip çıkma kararlılığının en önemli simgelerinden biri olduğunu ifade eden Erkan, o gece hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnet ve şükranla andı. Toplumsal dayanışma ve ortak değerlerin her zaman korunması gerektiğini vurgulayan Erkan; "Birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin en büyük gücüdür. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, demokrasimizin ve milli iradenin değerini bir kez daha hatırlıyor; ülkemizin huzuru, güvenliği ve geleceği için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erkan mesajını; "Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" temennisiyle tamamladı. - KAYSERİ