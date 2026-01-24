HAGİAD ve MÜSİAD istişare sofrasında buluştu

Hacılar Girişimci İş İnsanları Derneği (HAGİAD) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD); Hacılar'da düzenlenen kahvaltı programında istişare sofrasında bir araya geldi.

Programa; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, HAGİAD Başkanı Fatih Erkan ve yönetim kurulu üyeleri ile MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılışında selamlama konuşması yapan HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, istişare sofrasında Kayseri için yapılabilecek çalışmaların ele alınacağını ifade etti. Erkan; "Gönülde birlik, Kayseri'de dirlik diyoruz" sözleriyle katılımcılara hitap ederek HAGİAD adına misafirlere "hoş geldiniz" dedi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer ise konuşmasında ortak paydanın Kayseri olduğuna dikkat çekti. Orta Anadolu'nun üretim üssü konumundaki Hacılar'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirten Akmermer; istişare toplantısının Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni ederek ev sahipliği için Hacılar Belediyesi'ne ve HAGİAD Başkanı Fatih Erkan'a teşekkür etti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da HAGİAD ve MÜSİAD'ın kendi alanlarında başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, her iki derneğin başkanlarını ve yönetimlerini tebrik etti. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapan Özdoğan; "Bilgi ve birikim aktarımını daha verimli hale nasıl getirebiliriz, bunun gayesindeyiz" ifadelerini kullandı.

İstişare toplantısının sonunda HAGİAD Başkanı Fatih Erkan, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer'e tablo hediye ederek başarı dileklerinde bulundu. - KAYSERİ