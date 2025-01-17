Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, İşten Çıkarılan İşçilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, İşten Çıkarılan İşçilerle Bir Araya Geldi

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, İşten Çıkarılan İşçilerle Bir Araya Geldi

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 832 işçiyle bir araya gelerek haklı mücadelelerine destek verdi.

17.01.2025 15:28  Güncelleme: 15:38
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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 832 işçinin eylemi 204 gündür devam ediyor. Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, işçilerle bir araya gelerek süreçlerini dinledi.

Burada açıklamada bulunan Aküzüm, "Hak İş konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş sendikamızın kurmuş olduğu çadırda emekçi arkadaşlarımız gecesini gündüzünü ayırt etmeden burada haklı mücadelelerine devam ediyor. Arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz işten çıkarılmalarını protesto ediyoruz. Yaptıkları bu haksızlığı, hak ile batılın, zalim ile müminin mücadelesi olarak görüyoruz. 832 arkadaşımızın işe iadesi yapılana kadar emek mücadelemize devam edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, İşten Çıkarılan İşçilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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