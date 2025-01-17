Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı, İşten Çıkarılan İşçilerle Bir Araya Geldi

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Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 832 işçinin eylemi 204 gündür devam ediyor. Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, işçilerle bir araya gelerek süreçlerini dinledi.

Burada açıklamada bulunan Aküzüm, "Hak İş konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş sendikamızın kurmuş olduğu çadırda emekçi arkadaşlarımız gecesini gündüzünü ayırt etmeden burada haklı mücadelelerine devam ediyor. Arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz işten çıkarılmalarını protesto ediyoruz. Yaptıkları bu haksızlığı, hak ile batılın, zalim ile müminin mücadelesi olarak görüyoruz. 832 arkadaşımızın işe iadesi yapılana kadar emek mücadelemize devam edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi. - DİYARBAKIR