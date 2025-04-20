Hak-İş\'ten Yangın Ziyareti

Hak-İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi Temsilcisi Mehmet Türe'nin babasının evinde çıkan yangın dolayısıyla ziyarette bulundu.

Çalışanların sorunlarıyla yakından ilgilenen Aküzüm, her ne sorun olursa, her zaman emekçiden yana tavır aldıklarını ve bundan sonra da emekçiden yana tavır almaya devam edeceklerini söyledi. Aküzüm, hafta içi, hafta sonu demeden üyelerinin yanında olacaklarını belirterek, "Bizim amacımız birlik ve dayanışma içerisinde emek hareketine katkı sunmaktır. Geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de emekçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR