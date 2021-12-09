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Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu - Son Dakika

Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu

09.12.2021 13:38

Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu "10 Güne kadar çalışmalara başlayacağım" Bursaspor maçının uzatma dakikalarında hava topuna kalktığı sırada rakiple çarpışarak burnu kırılan A. Denizlisporlu futbolcu Hakan Çinemre, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu

"10 Güne kadar çalışmalara başlayacağım"

DENİZLİ - Bursaspor maçının uzatma dakikalarında hava topuna kalktığı sırada rakiple çarpışarak burnu kırılan A. Denizlisporlu futbolcu Hakan Çinemre, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 15.haftasında Denizli'de oynanan A. Denizlispor-Bursaspor maçının uzatma dakikalarında rakibi ile girdiği hava topu mücadelesinde kafa kafaya çarpışan tecrübeli futbolcu, çarpmanın etkisiyle yerde kaldı. İlk müdahalesi sahada yapılan Hakan Çinemre, daha sonra Özel Denizli Tekden Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede filmi çekilen Çinemre'nin burun kemiğinde çoklu kırıklar oluştuğu tespit edildi. Burunda şekil bozukluğu ve kırığı bulunan başarılı savunma oyuncusu, Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz doktorlarından Op. Dr. Özlem Özer tarafından genel anestezi altında ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyon sonucu Çinemre'nin özel maske takarak 1 hafta 10 gün içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

"Filminde çoklu burun kırığı mevcuttu"

Kulak Burun Boğaz Hekimi Op. Dr. Özlem Özer, oyuncunun çok şiddetli şekilde darbe aldığını belirterek, "Hakan Çinemre maçta kafa kafaya çarpışma sonucunda burnuna şiddetli bir darbe almış. Futbolcuya yaptığımız muayene ve çekilen film neticesinde burnunda çoklu kırık olduğunu tespit ettik. Çarpmanın etkisiyle oluşan kırıkları ve eğriliği bir an önce müdahale etmemiz gerekiyordu. Genel anestezi altında burundaki kırıklara müdahale ettik. Ameliyat gayet başarılı geçti. Futbolcunun durumu gayet iyi. Tekrar darbe aldığında kırılmasın diye bir süre yüzünde maske olacak" dedi.

"10 Güne kadar çalışmalara başlayacağım"

Ameliyatın iyi geçtiğini belirten A. Denizlisporlu futbolcu Hakan Çinemre, "Maçın uzatma dakikalarında rakibimle kafa topunda kafa kafaya çarpıştık. Tekden Hastanesi'ne geldim. Doktor burnumda kırık ve şekil bozukluğu oluştuğunu ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ameliyatım başarılı geçti. Şu an gayet iyiyim. 10 güne kadar maskeyle çalışmalara başlayacağız. Şişliklerin inmesiyle birlikte hem maçlara hem de antrenmanlara dönebileceğim" dedi.

Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu
Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu
Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu
Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu

Hakan Çinemre, Bursaspor, Denizli, Darbe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakan Çinemre, Tekden'de ameliyat oldu - Son Dakika


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