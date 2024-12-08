Hakan Fidan'dan İspanyol Mevkidaşıyla Görüşme

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Dışişleri Bakanlığı Kaynakları: "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi, uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar ele alındı." - ANKARA