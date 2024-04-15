Hakan Ural, eleştirilere yanıt verdi - Son Dakika
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Yerel

Hakan Ural, eleştirilere yanıt verdi

Hakan Ural, eleştirilere yanıt verdi

Kanal D'nin 'Neler Oluyor Hayatta' programının yorumcusu Hakan Ural, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı çıkarak eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yapıldığını savundu. Ural, yerel seçimlerdeki tercihini ve siyasete girmeme kararını da açıkladı.

15.04.2024 15:55
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Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Ural, kendisine yapılan eleştirilerin kasıtlı ve sistematik şekilde yürütüldüğünü savundu.

Kanal D'nin sevilen programı 'Neler Oluyor Hayatta'nın başarılı yorumcusu Hakan Ural, hakkındaki eleştirilere yönelik açıklama yaptı. İran- İsrail gerilimi üzerine yaptığı yorum üzerinden eleştirilen Hakan Ural, eleştirilerin kasıtlı ve sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Ural, "Sosyal medyadaki troller ve basındaki muhalif kisvesine bürünen 'sözde gazeteciler' yoluyla, belli odakların topyekün bir saldırısıyla karşı karşıya kaldım" dedi.

"Yerel seçimlerde ilkesel bir duruş sergiledim"

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Murat Kurum'a desteğini açıklayan Ural, seçim sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Yerel seçimlerde hizmet odaklı bir tercih yaptığını dile getiren Ural, seçimden sonra görüşlerinin değişmediğinin altını çizdi. Seçim sonucunun ilkelerini etkilemediğini dile getirdi.

"Siyasete girmeyeceğim"

Hakan Ural, siyasete gireceği iddialarına ilişkin ise daha önce gelen milletvekilliği teklifini reddettiğini söyledi. Siyasete girmeyi düşünmediğini söyleyen Ural, kendi görüşlerine en yakın partinin tahmin edilenin aksine Ak Parti değil, Milliyetçi Hareket Partisi olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakan Ural, eleştirilere yanıt verdi - Son Dakika

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