Hakİş Başkanı Arslan : "Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi" - Son Dakika
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Hakİş Başkanı Arslan : "Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi"

18.06.2022 15:55
Hakİş Başkanı Arslan : "Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi"

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmeci, kendisini destekleyen şube başkanları ile Bolu'da istişare toplantısı yaptı.

Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmeci, kendisini destekleyen şube başkanları ile Bolu'da istişare toplantısı yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın da katıldığı istişare toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Hak-İş Bolu İl Başkanı Hacer Çınar'a yönelik yaptığı sözlü çirkin saldırıyı protesto edildi.

Bolu'da gerçekleştirilen toplantıya Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Bayram Altun, Genel Disiplin Kurulu Başkanı Hayrettin Acar, Genel Denetleme Kurulu Başkanı Caner Arıcıoğlu, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör, Kayseri Şube Başkanı Rüstem Çabuk, Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç, İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Çolak, İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Şam, Adana Şube Başkanı Sedat Aydın, Seydişehir Şube Başkanı Hüseyin Kaban, Kocaeli Bölge Başkanı Arif Çolak, Ankara Bölge Başkanı Hüseyin Cansu, Osmaniye Bölge Başkanı Mehmet Gündüz, Ege Bölge Başkanı Erdoğan Daloğlu, Avrupa Havacılık Şube Yöneticisi Osman Kurt, Alper Engelek ile şube ve bölge başkanlıkların tüm yöneticileri katıldı.

Toplantının İlk etabında kısa bir açış konuşması yapan Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 'Hak-İş'imizin Başkanı Mahmut Arslan, bugüne kadar her daim teşkilatımızın yanında olmuş, sendikamızın büyüyüp güçlenmesi için her türlü girişimi ve fedakarlığı yapmıştır. Şahsına Özçelik-İş ailesi olarak teşekkürü borç biliriz' dedi.

Daha sonra söz alan Arslan ise, Özçelik-İş Sendikasının sendikal yaşamın amiral gemisi olduğunu, sendikanın daha büyüyüp, gelişmesi adına 15.Olağan Genel Kurulun birlik ve beraberlik içerisinde yapılacağına inandığını ifade etti.

Toplantının ikinci bölümünde ise sırayla söz alarak, görüş ve önerilerini açıklayan şube ve bölge başkanları, Yunus Değirmenci'nin bugüne kadar ortaya koymuş olduğu çalışmalar ve projelerden memnun olduklarını ifade ederek, yapılacak olan 15.Olağan Genel Kurulda Yunus Değirmenci ve oluşturacağı yeni ekibinin tüm üst kurul delegeleriyle yanında olduklarını ve kayıtsız, şartsız destekleyeceklerini bir kez daha açıkladılar.

Toplantı son olarak çekilen toplu fotoğrafın ve 'Yunus Başkan nerede, biz oradaydız' sloganlarının atılmasıyla sona erdi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Mahmut Arslan, Tanju Özcan, Hak İş, Bolu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakİş Başkanı Arslan : 'Özçelik-İş Sendikası sendikal yaşamın amiral gemisi' - Son Dakika

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