Hakkari 2025 Yılı Projeleri Değerlendirildi - Son Dakika
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Hakkari 2025 Yılı Projeleri Değerlendirildi

Hakkari 2025 Yılı Projeleri Değerlendirildi

Hakkari'de 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, valilikte yapıldı.

18.04.2025 09:02
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Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Koordinasyon kurulu üyelerinin katılımıyla Hakkari Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürlüğü kurumlarının sunumları gerçekleştirildi. Toplantıda; 2025 yılı 1. dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Hakkari'de 2025 yılı 1. Dönem sonu itibariyle il yatırım takip sisteminde toplam tutarı 72 milyar 816 milyon 132 bin 642,00 TL olan 179 proje aktif olarak kayıtlı olup halihazırda izlendiği, bu projelerin gerçekleştirilmesi için önceki yıllar; 21 milyar 622 milyon 362 bin 140,00 TL ve yılı harcaması 985 milyon 609 bin 904,00 TL olmak üzere toplam 22 milyar 607 milyon 972 bin 043 TL harcama yapıldığı, yüzde 31,05 oranında nakdi, yüzde 33,94 oranında fiziki gerçekleşme sağlandığı, 4 milyar 532 milyon 911 bin 615,00 TL yılı ödeneğinden 985 milyon 609 bin 904,00 TL harcandığı ve yılı harcama oranı ise yüzde 21,74 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Vali Ali Çelik, toplantı sonunda katılımcılara çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, hakkari, Tarım, Yerel, Son Dakika

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