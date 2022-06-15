Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği - Son Dakika
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Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği

15.06.2022 18:39

Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği Hakkari Valiliği ve Belediyesi işbirliği ile 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak karnelerini alacak olan öğrenciler için 2 bin 800 rakımda halaylı karne şenliği düzenlendi.

Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği

HAKKARİ - Hakkari Valiliği ve Belediyesi işbirliği ile 2021-2022 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak karnelerini alacak olan öğrenciler için 2 bin 800 rakımda halaylı karne şenliği düzenlendi.

Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi işbirliği ile 2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde karne şenliği düzenledi. Kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan Mergabütan Kayak Merkezi etkinlik alanına belediye tarafından yaklaşık 2 bin öğrenci ve aileleri ücretsiz olarak taşındı. Şenliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, burada bulunan stantları dolaşarak, çocukları kendi elleri ile pamuk şeker ikram etti. Çocuklarla yakında ilgilenen Vali Akbıyık, kalabalık tarafından büyük bir coşku ile karşılandı.

Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal, Kızılay Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Yeşilay Hakkari Temsilcisi Şemsettin Uçar, alanda kurulan Emniyet, Jandarma, AFAD, Kızılay, Yeşilay stantlarını dolaştılar. Vali Yardımcısı Kasımoğlu, kendi elleriyle çocuklara pamuk şeker ikramında bulundu. Kasımoğlu ve beraberindekiler canlı müzik eşliğinde halay çekti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal ve beraberindeki toplum polisi çocuklarla birlikte misket oyunu oynadı.

Burada konuşan Vali Yardımcısı Kasımoğlu, Valilik ve belediye bünyesinde bu yıl şenliğin ikincisini düzenlediklerini söyledi. Çocukların yanında olmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirten Kasımoğlu, "Belediyecilik yol, su, elektrik gibi hizmetlerden ibaret değil. Hakkari Belediyesi olarak bunu aştığımızı düşünüyorum. Bunların yanında sosyal faaliyetler de yürütüyoruz. Şimdi çocuklarımız için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız, onların başarısı ve mutluluğu için. İnşallah çocuklarımız yeterince eğlenip keyif alırlar" dedi.

Hakkari Belediyesi yemek, Hakkari Kızılay Şubesi ise binlerce öğrenciye yaklaşık 20 gönüllüsü ile birlikte kek ve meyve suyu ikramında bulunda, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise binlerce kişiye uçurtma dağıttı. Etkinliğe katılan diğer kurumlarda şapka ve tanıtım broşürleri dağıttılar.

Şenlikte şişme oyun parkı, müzik ve eğlence, maskotlar, yüz boyama, kano, rafting ve uçurtma etkinliği yapıldı.

Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği
Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği
Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği
Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği

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Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Fatih Ünsal, Kızılay, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari 2800 rakımda halaylı karne şenliği - Son Dakika

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