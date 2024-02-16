Hakkari Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanların imdadına yetişti.
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, can dostları unutmadı. Yaz ve kış demeden can dostları yalnız bırakmayan Hakkari Belediyesi, hayvanları beslemeye devam ediyor. Kent merkezinden 35 kilometre mesafede barınan can dostlara belediye ekipleri tarafından yiyecek bıraktı. Can dostları kendi elleriyle büyük bir özenle besleyen belediye ekipleri, düzenli bir şekilde beslenme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ettiler.
Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sosyal belediyecilik kapsamında aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Yağışlı ve soğuk kış günlerinde can dostlarımıza yönelik beslenme çalışmalarına devam ediyoruz" denildi. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Hakkari Belediyesi Sahipsiz Hayvanları Besliyor - Son Dakika
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