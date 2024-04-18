Hakkari Dağlarında Doğal Bitkilerin Satışı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinin sınır kesimlerindeki dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ve baharın habercisi olarak bilinen bitkiler, tezgahları süslemeye başladı.

Hakkari'de havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, sofraları şenlendiren bitki türleri için dağlara koşmaya başladı. Dağlardan topladıkları bitkileri çarşı merkezinde satan vatandaşlar, böylece aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Çukurca ilçesinden göç edip il merkezine yerleşen ve seyyar satıcılık yaparak ailesini geçindiren Cengiz Baygun, Hakkari merkez ve Çukurca ilçesi bölgesinde baharın habercisi olan mendenin kilosu 75, alonun 20, hegedanın 25, karinin 35, lüşenin 35, hindisin 25, dağ muzunun 70, çiriş bitkisinin ise 20 TL'den sattığını belirtti. 8 nüfusunun olduğunu ve yapacak bir işinin olmadığını ifade eden Baygun, "Sabahın erken saatlerinde dağlara çıkıp şifalı bitkileri toplayarak pazarda satıyorum. Bazen de bu işi yapanlardan satın alıyorum ve pazarda satıyorum. Pancar toplamak zor iş olsa bile mecburen yapıyoruz. Çünkü yapacak başka bir işimiz yok" dedi. - HAKKARİ