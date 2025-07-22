Hakkari\'de 2025 Yılı Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Hakkari'nin gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin değerlendirildiği 2025 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında yapıldı.

Hakkari Valiliği toplantı salonunda yapılan 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda; DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün sunum yaparken; 2025 yılı 2. dönem yatırımları, sosyoekonomik gelişmeler, koordinasyon çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda yapılan bilgilendirmeye göre; il yatırım takip sisteminde toplam tutarı 74 milyar 8 milyon TL olan 218 aktif proje yer alıyor. Bu projeler için bugüne kadar 23,9 milyar TL harcandı. 2025 yılı ödeneği olan 6,7 milyar TL'nin ise 2,2 milyar TL'si harcandı. Projelerde yüzde 32,29 nakdi ve yüzde 43,39 fiziki gerçekleşme sağlandı. Toplantı sonunda Vali Ali Çelik, kurum temsilcilerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ