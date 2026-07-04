Sünnet olacak çocuklar gönüllerince eğlendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartları doğrultusunda düzenlenecek "Geleneksel Sünnet Şöleni" öncesi çocuklar gönüllerce eğlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartları kapsamında düzenlenen "Geleneksel Sünnet Şöleni" öncesinde Hakkari'de sünnet olacak 26 çocuk, Çocuk Yaşam Merkezi'nde ağırlandı. Minibüslerle merkeze getirilen çocuklar, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve görevliler tarafından karşılandı. Çocuklar, oyun gruplarında eğlenceli vakit geçirerek unutulmaz anlar yaşadı.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen program kapsamında, Hakkari Devlet Hastanesinde 26 çocuk sünnet edilecek. - HAKKARİ