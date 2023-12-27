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Hakkari'de 65 yaşındaki kadın okuma-yazma kursuna katıldı - Son Dakika
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Hakkari'de 65 yaşındaki kadın okuma-yazma kursuna katıldı

Hakkari'de açılan okuma-yazma kursuna 65 yaşındaki Emine Kaçar da katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Kaçar'ı ziyaret ederek teşekkür etti ve başarılar diledi.

Hakkari\'de 65 yaşındaki kadın okuma-yazma kursuna katıldı
27.12.2023 - 13:54,  Güncelleme: 13:56
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yazma öğreniyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ile birlikte Medrese Mahallesi'nde Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aile Destek Merkezi binasında açılan okuma-yazma kursunu ziyaret etti. Müdür Nurettin Yılmaz, okuma-yazma kursuna katılan 8 çocuk annesi 65 yaşındaki Emine Kaçar'la da ilgilenerek, bu yaşta okuma yazma öğrenmeye geldiği için teşekkür ederek başarılar diledi.

Burada açıklamalarda bulunan Müdür Yılmaz, ilim öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, "Peygamber Efendimiz'in güzel bir hadisi şerifi var. Buyuruyorlar ki 'ilim hem Müslüman kadına hem Müslüman erkeğe farzdır. İlmi Çin'de de olsa talep edin; çünkü ilim talep etmek, her Müslüman'a farzdır.' İlim, okuma yazma ile olur ve ilim öğrenmenin yaşı yoktur. 65 yaşında okuma-yazma kursuna katılan Emine Kaçar'a teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Müdür Yılmaz, diğer kursları da ziyaret ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nazif Tatlı'dan bilgi aldıktan sonra buradan ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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Nurettin Yılmaz, İnsan Hakları, Eğitim, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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