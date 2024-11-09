Hakkari'de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Hakkari'de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı

Hakkari'de AFAD gönüllüleri, afetlere karşı eğitim almak için bir araya geldi ve yarışmalara katıldı.

09.11.2024 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari ve ilçelerinde yaşanabilecek afetlere karşı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü gönüllüleri eğitimden geçti.

Hakkari ve ilçelerindeki AFAD gönüllüleri, Hakkari Mergübütan Kayak Merkezi'nde bir araya geldi. Sabah saatlerinde bölgeye giden AFAD gönüllülerine programda, ip çekme yarışı, çadır kurma yarışı ve depreme karşı alınacak önlemler adı altında eğitimler verildi. Sabah kahvaltısı ile başlayan etkinlik öğle yemeği ve ardından etkinlikte halay çekildi ve yarışmalarda dereceye giren gönüllülere gönüllü bareti ve AFAD çantası hediye edildi.

AFAD gönüllüsü olan Mehmet Öztekin, "AFAD gönüllüleri olarak Hakkari çevresi ve ilçeleri ile bir araya geldik. Sabah kahvaltını Mergabütan Kayak Merkezi'nde yaptık, oradan tekrar yürüyüş şeklinde AFAD'ın eğitim alalına gelerek çadır kurma yarışmasına katıldık. Yüksekova ve Şemdinli ekibi olarak Hakkari ekibiyle mücadele ettik ve kazandık. Ardından ip çekme, halay ve yanar top gibi etkinliklerle devam eden etkinlikte birinci olarak da AFAD çantası ve baret kazandık. Biz destek AFAD gönüllüleri olarak her daim hazırız Rabbim ülkemizi afetlerden kurusun" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, hakkari, Sağlık, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf
16:13 Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti
15:40 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var
15:25 Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti Narin Güran davasında savcı, tutuklukların tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
22:39 Fenerbahçe, Victor Osimhen’e teklif yapacak Fenerbahçe, Victor Osimhen'e teklif yapacak
21:57 Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe’nin kaptanını yerden yere vurdu Batuhan Karadeniz, Fenerbahçe'nin kaptanını yerden yere vurdu
21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
21:22 Mauro Icardi’nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara’nın yaptığına bakın Mauro Icardi'nin sakatlandığı anlarda Wanda Nara'nın yaptığına bakın
20:09 Nevzat Bahtiyar’ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla ’itiraf’ teklifi geldi Nevzat Bahtiyar'ın ağabeyi açıkladı: Aracılarla 'itiraf' teklifi geldi
19:53 Yunus Akgün, dünya devine gidiyor Yunus Akgün, dünya devine gidiyor
19:33 Semih Şentürk’ten Fenerbahçe’yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'yi karıştıracak Jose Mourinho iddiası
19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:15 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 17:37:32. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de AFAD Gönüllüleri Eğitim Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.