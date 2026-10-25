Hakkari'de arıcılık projesiyle 262 elektrikli çit seti üreticilere kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari'de arıcılık projesiyle 262 elektrikli çit seti üreticilere kazandırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari\'de arıcılık projesiyle 262 elektrikli çit seti üreticilere kazandırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 'Çit Çektim Arılarım Güvende' projesi kapsamında arıcılara yüzde 75 hibe desteğiyle güneş panelli elektrikli tel çit seti verildi. 2024'te 72, 2025'te 90 ve 2026'da 100 set dağıtılan projede toplam 262 set üreticilere kazandırıldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'ın katılımıyla "Çit Çektim Arılarım Güvende" projesi kapsamında 262 arıcıya güneş panelli elektrikli tel çit seti desteği sağlandı.

Hakkari'de arıcılık faaliyetlerinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen "Çit Çektim Arılarım Güvende" projesi kapsamında üreticilere destek verilmeye devam ediliyor.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, düzenlenen projenin tanıtım programına katıldı. Programda İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Asım Şen ile ev sahibi arı yetiştiricisi Hidayet Aldıran konuşma yaptı. Katılımcılara hitap eden Vali Taşyapan, arıcılığın Hakkari ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek üreticilerin emeğinin korunması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik desteklerin önemini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün desteğiyle yürütülen proje kapsamında, yabani hayvanların arı kovanlarına zarar vermesini önlemek amacıyla yüzde 75 hibe desteğiyle güneş panelli elektrikli tel çit setleri dağıtıldı. Proje çerçevesinde 2024 yılında 72, 2025 yılında 90 ve 2026 yılında 100 olmak üzere toplam 262 elektrikli tel çit seti üreticilere kazandırıldı.

Programda Vali İbrahim Taşyapan, proje kapsamında destek almaya hak kazanan arıcılar Bahar Özatak ve Davut Kaya'ya sembolik çeklerini takdim etti.

Öte yandan, Arı Yetiştiricileri Birliğinin başvurusu sonucunda Mayıs 2026'da coğrafi işaret belgesi alan Şemdinli balının belgesi, Birlik Başkanı Fazıl Durmuş tarafından Vali Taşyapan'a sunuldu.

Program, ev sahibi üreticinin arılık alanında gerçekleştirdiği çit çekme uygulamasının tanıtılması ve bal hasadı hakkında bilgilendirme etkinliğiyle sona erdi.

Kaynak: İHA
HakkariEkonomiGüncelGüneşYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan hocasına anlamlı ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret
31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar 31 yıl önce köylerinden çıkan vatandaşlar yeniden dönmek istiyorlar
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
09:38
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
Fuhuş skandalına adı karışan öğretmen işinden oldu
09:23
Meclis’te hazırlıklar başladı 1 milyon kişinin borcu silinecek
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
09:09
İstanbul’da bir semt diken üstünde Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet
09:01
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
Bu fotoğraftaki herkes hayatını kaybetti
08:44
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
08:24
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket
Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 10:05:50. #7.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de arıcılık projesiyle 262 elektrikli çit seti üreticilere kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei