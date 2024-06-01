Hakkari'de Berdel Adeti ve Maddi İmkansızlıklar Yüzünden Evlenemediler - Son Dakika
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Yerel

Hakkari'de Berdel Adeti ve Maddi İmkansızlıklar Yüzünden Evlenemediler

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan Tekin kardeşler, berdel adeti ve maddi imkansızlıklar nedeniyle hiç evlenemedi. Yaşadıkları dönemde berdel adeti yüzünden evlenemeyen kardeşler, şimdi ise maddi imkansızlıklarla mücadele ediyorlar. Tekin kardeşler, devletten bir bakıcı talep ediyor ve göz sağlıklarının kötüleşmesinden endişe duyuyorlar.

01.06.2024 13:03
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Hakkari'nin Derecik ilçesine yaşayan Tekin kardeşler, 'berdel' ve maddi imkansızlıklar yüzünden hiç evlenemedi.

Irak'ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesine bağlı bağlı Üçyan köyünde ikamet eden 89 yaşındaki Seyit ve 64 yaşındaki Tamer Tekin kardeşler, yaşadıkları dönemde törenin olduğu bölgede, berdel adeti yüzünden evlenemediler.

Tamer Tekin, "Biz 7 kardeştik, 4 kardeşimiz salgın hastalıklar yüzünden vefat etti. Bir kardeşimiz evlendi, büyük abim evlenemedi. Eskiden aşiretin içinde berdel adeti vardı, bacımız olmadığı için evlenemedik. Allah anneme kız çocuğu nasip etmedi. Evlenmek için maddi imkanımız olmadı. Ben artık yaşlandım, tek gözlü bir evde yaşıyorum. Abim iki gözü görmüyor, onun için kardeşimin evinde kalıyor. Bizim imkanımız yok garibanız, anamız babamız yok çok zor bir hayat yaşıyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Devletimizden talebimiz, bize bir bakıcı versinler. Benim abim 100 yaşında iki gözü görmüyor, benim de sol gözüm söndü artık göremiyorum. İlerde iki gözümü kaybetmekten korkuyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Berdel Adeti ve Maddi İmkansızlıklar Yüzünden Evlenemediler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Berdel Adeti ve Maddi İmkansızlıklar Yüzünden Evlenemediler - Son Dakika
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