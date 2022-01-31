Üye Girişi
Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai - Son Dakika

Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

31.01.2022 09:21
Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlar için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri can dostlar için yoğun mesai harcıyor.

Hakkari ve çevresinde araç çarpması, hasta, güçten düşmüş ve değişik sebeplerden dolayı belediye kliniğine getirilen onlarca sahipsiz can dostlar, burada sağlığına kavuşturularak tekrar yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hakkari'nin merkeze bağlı değişik mahalleler ile ilçelerde belediye kliniğine getirilen araç çarpma sonucu yaralanan, gençlik hastalığına yakalanan, köpeklerin saldırısına uğrayan ve soğuk kış münasebetiyle güçten düşen başıboş sokak hayvanlarına belediye veteriner ekibi müdahale ediyor.

Vücutlarının değişik yerlerinde travmaya bağlı kırık ve defeater oluşan hayvanlarda gerekli tüm medikal ortopedi ve cerrahi tedaviler yapılıyor. Birçok can dost belediye kliniğinde müşahede altında tutulurken, durumu biraz daha iyi olan hayvanlar ise yeniden doğal yaşam alanlarına geri bırakılıyor.

Belediye ekipleri, yöre halkının can dostlar konusunda çok duyarlı olduğunu, en ufak bir vakada rahatlıkla kendilerine ulaştıklarını belirterek, bu duyarlılıktan dolayı yöre halkına teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai
Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai

YORUMLAR
500

DOST Partisi, Veteriner, Tragger, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai - Son Dakika


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi         
09:35
Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı? Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı?         
09:25
Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada         
08:08
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü Binali Yıldırım "Kuşdili" ile seslendi, o anlar herkesi güldürdü         
22:38
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada Tadilat yaparken 4'üncü kattan düşen adam yaşamını yitirdi! O anlar kamerada         
21:58
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39
Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi! Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseliyor! Başkan adayları belirlendi!         
14:44
Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu Trabzon'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pankart uyarısı: Arkadakileri göremiyorum, bir an önce kaldırın onu         
14:41
45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu! 45 dakikalık süreyi değerlendiremedi! Burak Kapacak'a Rizespor talip oldu!         
14:20
İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama: Atatürk Havalimanı açılamaz, biz varken ihtiyaç yok         
13:48
Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li Çekilen videoda karları CHP'lilerin evinin önüne yığmaları tartışma yarattı: Karları şu evin önüne at, onlar CHP'li         
12:23

Son Dakika Haberleri
09:35 Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nun kar sebebiyle trafiğe kapalı kalması nedeniyle işletmeci firmaya 6,8 milyon lira ceza kesildi
09:27 Derin Talu ve Hakan Sabancı aşkına baba engeli
09:24 Yargı'nın son bölümümde neler oldu? DNA raporunda ne çıktı?
09:15 Meteoroloji uyardı! Yoğun kar yağışı tekrar gelebilir
09:07 Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı
07:47 Gören dönüp bir daha baktı! Araçlara çarpan otomobil, dik şekilde asılı kaldı
08:31 Güncel altın kuru! Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:28 Osmanlı Ocakları, kurulacak partinin adını "Ocak Partisi" olarak belirledi
08:08 Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor! 4 önemli konu masada
08:05 Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 09:43:34. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de can dostlar için yoğun mesai - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement