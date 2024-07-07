Hakkari\'de Çocuk Oyun ve Yaşam Merkezi Yeniden Açıldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik'in talimatı üzerine 'Çocuk Oyun ve Yaşam Merkezi', yeniden dizayn edilerek hizmete açıldı.

Hakkari Belediyesinin Halife Derviş Mahallesi'nde bulunan ek hizmet yerleşkesinin bin 500 metrekarelik kapalı alanı içerisinde oluşturulan Çocuk Oyun ve Yaşam Merkezi, 2,5 ay sonra yeniden açıldı. Bir süre önce Vali Ali Çelik; Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ile Tayyar Emre Mahmutoğlu ve beraberindeki heyetle Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinden bilgi almıştı.

Vali Çelik, yaptığı incelemelerde, oyun merkezinin büyütülmesi ve yeni oyun gruplarının alınması talimatı vermişti. Bu süre zarfında çocuk oyun merkezi yeniden kapılarını çocuklar ve ailelerine açtı. - HAKKARİ