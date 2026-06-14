Hakkari'de Dev Ekranda Film Keyfi - Son Dakika
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Hakkari'de Dev Ekranda Film Keyfi

14.06.2026 09:57
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Hakkari'de dev ekran etkinliği, mahalle sakinlerine film izleme zevki ve birlik beraberlik sundu.

Hakkari'nin Halife Derviş Mahallesi'nde kurulan dev ekranda vatandaşlar film izlemenin keyfini çıkardı.

Mahallenin sevilen isimlerinden Zekeriya Çügen tarafından birlik ve beraberliği güçlendirmek, çocukların sosyal etkinliklere katılımını artırmak amacıyla binaların arasındaki boş alana dev ekran kuruldu. Kurulan dev ekranda çizgi film gösterimi yapılırken, ellerinde çerezleriyle alana gelen çocuklar açık havada film izlemenin keyfini yaşadı. Etkinliğe büyükler de ilgi göstererek, çocukların sevincine ortak oldu.

Mahalle sakinleri, geçmişteki mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu yeniden canlandıran etkinliğin adeta "Vizontele" filmindeki sahneleri hatırlattığını belirtti. Etkinliğin mahallede güzel bir atmosfer oluşturduğunu ifade eden vatandaşlar, çocuklara unutulmaz bir akşam yaşatan Zekeriya Çügen'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Dev Ekranda Film Keyfi - Son Dakika

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