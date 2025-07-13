Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda 85 milyona yaptığı bayrak çağrısı Hakkari'de yankı buldu.
Kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan ve onlarca iş yerine ev sahipliği yapan 10 katlı binanın cephesine dev Türk bayrağı asıldı.
Bu girişim vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - HAKKARİ
Son Dakika › Yerel › Hakkari'de Dev Türk Bayrağı Asıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?