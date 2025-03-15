Hakkari\'de Enderun Usulü Teravih Namazı

Hakkari'de Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan Enderun usulü teravih namazı kılındı.

Hakkari'de Ramazan aynın manevi iklimi farklı etkinliklerle yaşatılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Hakkari'de ilk kez merkez Ulu Cami'de Osmanlı'dan kalma bir gelenek olan Enderun usulü teravih namazı kılındı. Program kapsamında Kayseri'nin Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun, yatsı namazından önce 'Kardeşliğimizi muhafaza edelim, namaz, oruç ve zekat gibi ibadetlerimizi ihmal etmeyelim' konulu sohbet yaptı.

Kılınan yatsı namazının ardından kadim bir gelenek olan Enderun usulü teravih namazı huşu içerisinde eda edildi. Her rekatında huzur ve her sedasında manevi derinliğin hissedildiği teravih namazına cemaat yoğun ilgi gösterdi. Tesbihat ve İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un duası ardından söylenen kasideler eşliğinde cemaatle yapılan musafaha ile program sona erdi.

İl Müftüsü Hüseyin Okuş, programı icra eden Kayseri'nin Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun'unda aralarında bulunduğu altı kişilik ekibe; "Hakkari için çok farklı ve özel bir teravih oldu. Bize huzur ve maneviyat dolu güzel bir Ramazan akşamı yaşattınız. Bu vesileyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Allah razı olsun" dedi.

Kocasinan İlçe Müftüsü Halil Uzun da Hakkari'de gördükleri ilgi ve alakadan dolayı ekip adına memnuniyetlerini dile getirdi. Programa bayan ve gençlerin yoğunlukta olduğu kalabalık bir vatandaş grubu katıldı. - HAKKARİ