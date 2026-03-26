Hakkari\'de Evin Çöktüğü Aile Yardım Bekliyor

Hakkari'de 6 kişilik Duman ailesinin kaldığı tek katlı toprak ev, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü.

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi Şen Camisi arkasında meydana geldi. Aile fertleri kendilerini dışarı atarak canlarını kurtarırken, ev eşyaları enkaz altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Aile geceyi komşularında geçirmek zorunda kaldı.

Aile reisi Adnan Duman, işsiz olduğunu ve yazın bazen inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını belirtti. Ancak rahatsızlığı nedeniyle artık çalışamadığını ifade eden Duman, evlerinin yapılabilmesi için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. - HAKKARİ