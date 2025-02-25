Hakkari'de Gençlik İstişare Toplantısı - Son Dakika
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Hakkari'de Gençlik İstişare Toplantısı

Hakkari\'de Gençlik İstişare Toplantısı

Diyanet, gençlerin manevi gelişimi için Hakkari'de istişare toplantısı düzenledi.

25.02.2025 09:46
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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hakkari İl Müftülüğü tarafından "Gençlik Hizmetleri İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Uzmanı Hacı Bayram Gür; il ve ilçe müftülükleri, gençlik koordinatörleri ve manevi danışmanları ile bir araya geldi. Hakkari Öğretmenevi toplantı salonunda düzenlenen toplantı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, bu buluşmada gençlerin dini ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konuların ele alınacağını söyledi.

Daha sonra söz alan Uzman Gür, gençlik çalışmalarında teşkilatlanmanın önemine vurgu yaptı. Başkanlıkça geçmişten günümüze yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Gençlik hizmetlerinin verimliliğini arttırmak için yapılacak çalışmaların koordinasyon ve işbirliğiyle yürütülmesi gerektiğini söyledi. Gençlerin manevi gelişimlerinin desteklenmesinin önemine değinen Gür; bu tür toplantıların gençlerin hayatlarında olumlu etkileri olduğunu ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Gençlik, hakkari, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Gençlik İstişare Toplantısı - Son Dakika

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