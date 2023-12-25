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Hakkari'de hırsızlık ve dolandırıcılık olayları azaldı - Son Dakika
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Hakkari'de hırsızlık ve dolandırıcılık olayları azaldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 60, dolandırıcılık olaylarının yüzde 60, aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının ise yüzde 67 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Hakkari\'de hırsızlık ve dolandırıcılık olayları azaldı
25.12.2023 - 13:32,  Güncelleme: 13:34
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Hakkari'de meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 60, dolandırıcılık olaylarının yüzde 60, aile içi ve kadına karşı şiddet olayların ise yüzde 67 oranında haftalık bazda azaldığını söyledi.

Vali Çelik, ilgili birim yöneticileri ile birlikte asayiş toplantısı taptı. Toplantıya, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdür Vekili Nuri Kaya ve ilgili birim yöneticileri katıldı. Vali Çelik, 17-23 Aralık 2023 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen olayların analiz ve değerlendirmelerine yönelik hazırlanan brifingleri inceledi. Vali Çelik, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 60, dolandırıcılık olaylarının yüzde 60, aile içi ve kadına karşı şiddet olayların ise yüzde 67 oranında haftalık bazda azalmasında dolayı emeği geçen tüm kolluk görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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