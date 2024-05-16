Hakkari'de İddialı Su Diyeti: 7 Günde 11 Kilo Verildi - Son Dakika
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Hakkari'de İddialı Su Diyeti: 7 Günde 11 Kilo Verildi

Hakkari\'de İddialı Su Diyeti: 7 Günde 11 Kilo Verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, arkadaşının 'İnsan yemeden yaşar mı?' sorusuna cevap vermek için 7 gün boyunca sadece su içti. Bu süreçte 11 kilo veren Yılmaz, uzmanlar tarafından uzun süreli su diyetlerinin sağlığa zararlı olduğu konusunda uyarıldı.

16.05.2024 09:08
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan Mihriban Yılmaz, "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek, 7 gün boyunca yalnızca su içti. Yılmaz bu süreçte 11 kilo verdi.

Şemdinli'de Mihriban Yılmaz (27) "İnsan yemeden yaşar mı" diyen arkadaşıyla iddiaya girerek kendini 7 gün aç bıraktı. Bu süreçte sadece su içen Yılmaz, doktor kontrolünde kan tahlillerini ve testlerini de yaptırdı.

Mihriban Yılmaz, açlığın 4. gününde mide krampları, 5. gününde ise şiddetli sırt ve bacak ağrıları geçirdiğini belirtirken, 65 kilo ile başladığı su diyetini 11 kilo vererek 54 kiloyla tamamladı.

Uzmanlar uzun süreli su diyetlerinin sağlıklı olmadığını, kan şekerinde ani düşüşlere neden olabileceğini, kalbe ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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