Hakkari'de ILS Cihazı Yerleştirme Çalışmalarında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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Hakkari'de ILS Cihazı Yerleştirme Çalışmalarında Gerginlik Yaşandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na ILS cihazı yerleştirme çalışmaları sırasında yaşanan gerginlik sona erdi. ILS sisteminin kurulumu öncesi yapılan ölçümler sırasında mahalle sakinleri ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine yönlendirilen polis ve jandarma ekipleri sayesinde gerginlik sona erdi. ILS cihazının yerleştirilmesi için yapılan ölçümlerin ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

23.05.2024 15:30
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na iniş yapacak uçaklar için yerleştirilmesi planlanan ILS cihazının yer ölçümleri sırasında gerginlik yaşandı.

Selahaddin Eyyübi Havalimanında ILS sisteminin olmamasından kaynaklı her yıl birçok uçak seferi kışın sisten yazın ise yağışlardan dolayı iniş yapamıyordu. Bulut tavanının alçak, görüş faktörlerinin kötü olduğu hava şartlarında uçağın alçak bir biçimde piste yaklaşmasını ve piste elektronik cihazlarla emniyetli iniş yapmasını sağlayan ILS sisteminin kurulumu öncesi ekipler tarafından havalimanı ile Akalın köyü arasındaki alanda çalışma başlatması gerginliğe neden oldu. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Güvenlik güçlerinin gelmesiyle gerginlik sona ererken mahalle sakinleri ise ILS sisteminin kurulmasının planlandığı 170 dönümlük mera alanında 300 büyükbaş ve 500 küçükbaş hayvanın beslendiğini söyledi.

ILS cihazının yerleştirilmesi için yapılan ölçümlerin ardından ekipler de bölgeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de ILS Cihazı Yerleştirme Çalışmalarında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de ILS Cihazı Yerleştirme Çalışmalarında Gerginlik Yaşandı - Son Dakika
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