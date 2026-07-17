Hakkari\'de Kayıp Dağcı İçin Faaliyetler Yasaklandı

Hakkari Valiliği, Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'nda kayıp dağcıyı arama çalışmalarının güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla arama bölgesinde dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığını açıkladı.

Hakkari Valiliği, merkez ilçeye bağlı Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'nda kaybolan dağcının bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, çalışmaların yürütüldüğü bölgelerde dağcılık ve trekking gibi sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 13 Temmuz 2026 tarihinde dağcılık faaliyeti sırasında kaybolduğu değerlendirilen vatandaşın bulunması amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunda arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerinin etkin, güvenli ve kesintisiz şekilde yürütülebilmesi, ekiplerin çalışma alanlarında ilave risk oluşmasının önlenmesi ve vatandaşların can güvenliğinin sağlanması amacıyla 17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgelerde dağcılık, zirve tırmanışı, trekking ve benzeri sportif faaliyetlerin geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Yasağın arama kurtarma çalışmaları tamamlanıncaya kadar yürürlükte kalacağı belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. - HAKKARİ