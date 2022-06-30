Hakkari'de "Koruyucu Aile Günü" standı kuruldu - Son Dakika
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Hakkari'de "Koruyucu Aile Günü" standı kuruldu

30.06.2022 13:32
Hakkari'de "Koruyucu Aile Günü" standı kuruldu

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü etkinlikleri çerçevesinde stant kurarak vatandaşları bilgilendirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Belediyesi önünde stant kurarak vatandaşlara broşür dağıtıp koruyucu aile konusunda bilgilendirmede bulundu. Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, "Her çocuğun bir korucu ailesi olmalı, devlet koruması altındaki çocuklarımızın sıcak bir aile ortamında büyümesi için onların koruyucu ailesi olmak ister misiniz? Çocukların hayallerini birlikte gerçekleştirelim, koruyucu aile başvuruları ikamet ettiğiniz yerlerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı web sitesinden ve e-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz" denildi. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de 'Koruyucu Aile Günü' standı kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de "Koruyucu Aile Günü" standı kuruldu - Son Dakika
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