Hakkari\'de Minibüs Kar Yağışında Mahsur Kaldı

Hakkari merkez Depin Yolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle Yüksekova'dan gelen bir minibüs yolda kaldı.

Minibüste bulunan iki kadın ve 1,5 yaşındaki çocukları mahsur kaldı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, vatandaşları ekip aracına alarak güvenli bir şekilde gitmek istedikleri yere ulaştırdı. - HAKKARİ