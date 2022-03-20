Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı

20.03.2022 18:16
Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Örgütü tarafından düzenlenen nevruz etkinliği büyük bir coşku ile kutlandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari İl Örgütü tarafından düzenlenen nevruz etkinliği büyük bir coşku ile kutlandı.

Tekser Mahallesi'ndeki eski otogarda yapılan nevruz kutlamasına; HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, görevden alınan eski Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Avcı ve Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman, HDP İl Eşbaşkanları Lokman Özdemir ve Hümeyra Armut, KESK, DİSK, İHD, ÖHD Hakkari temsilcileri, kentin kanaat önderleri, HDP il ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Nevruz alanına gelen Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve beraberindeki emniyet müdür yardımcıları, vatandaşlarla sohbet ederek nevruz bayramını kutladı. Çocukları kucaklayarak seven Müdür Pınar, onlara pamuk şeker dağıttı. Sevinçleri gözlerinde okunan çocuklar ise Pınar ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Nevruz ateşinin yakılmasının ardından binlerce kişi canlı müzik eşliğinde halay çekip eğlendi. - HAKKARİ

Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı
Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı
Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı
Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı
Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı

YORUMLAR
500
Hakkari'de nevruz kutlaması Hakkari'de nevruz kutlaması Tatvan'da nevruz kutlaması Tatvan'da nevruz kutlaması

Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Sait Dede, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Fenerbahçe-Konyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu!
18:03 Gençlerle buluşan Kılıçdaroğlu'nun, şarkıyı duyunca gözleri doldu!
18:01 Gaziantep, deplasmanda 3-1'lik skorla Galatasaray'a yenildi
17:58 Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç: Rusya'nın gücü kalmadı
17:48 TOGG'un karda gösterdiği performans tam not aldı
17:44 Marsilya Abdülkadir Ömür için 12 milyon euroyu gözden çıkardı!
17:34 Monaco, Paris Saint-Germain'i 3-0 mağlup etti!
17:29 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:41 Esra Bilgiç iç çamaşırı reklamında ceket giydi! Tartışmaların odağında kaldı
16:26 Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı, CSKA Moskova sahasında farka koştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 18:23:57. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de nevruz coşku ile kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement