Hakkari'de Nisan Karı

Hakkari'de Nisan ayında kar yağışı etkili oldu

HAKKARİ - Hakkari'de sabah saatlerinde başlayan Nisan karı, etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, Nisan ayının başlarıyla birlikte kar yağışının tekrar etkili olacağı belirtilmişti. Sabah saatlerinde Hakkari'de kar yağışı etkisini gösterdi. Şehirde sabah saatlerinde başlayan lapa lapa kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Hakkari'nin etrafını çevreleyen dağlar karla kaplanırken, kent merkezi de karla örtüldü. Kar yağışı bir süre etkili olduktan sonra, yerine yağmurlu bir hava hakim olmaya başladı. Yağışların belirli aralıklarla devam edeceği belirtiliyor.

Vatandaşlar, Nisan ayında yaşanan bu sürpriz kış havasıyla karşılaşırken, kar yağışı hava sıcaklıklarını da düştüğü söyledi.