Hakkari\'de Turizm Gelişimi İçin Toplantı Düzenlendi

Hakkari Valisi Ali Çelik başkanlığında "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) sunumu eşliğinde Hakkari'nin turizm ve tanıtım altyapısı ele alındı. Ulaşım, konaklama, acentecilik ve seyahat hizmetleri, kültürel miras, turistik değerler, tanıtım ve pazarlama konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, Hakkari Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ilanı, Turizm Eylem Geliştirme Çalıştayı ve Turizm Master Planı hazırlıkları masaya yatırıldı.

Toplantıya; üniversite, belediye, kamu kurumları, meslek odaları, kadın kooperatifleri, doğa sporları kulüpleri ve içerik üreticilerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir katılımcı grubu katıldı.

Vali Ali Çelik, Hakkari'nin turizm potansiyelinin doğru planlama, güçlü tanıtım ve kurumlar arası işbirliği ile daha görünür hale getirileceğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti. - HAKKARİ