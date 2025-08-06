Hakkari\'de Turizm Sektörünün Geliştirilmesi İçin Mali Destek Programı Tanıtıldı

Hakkari'de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" tanıtıldı.

Hakkari'de, DAKA tarafından yürütülen "Turizm Sektörünün Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı" çerçevesinde tanıtım toplantısı düzenlendi. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu ve Orçun Cüneyt Zor başkanlık etti. Tanıtım toplantısında kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını DAKA Girişimcilik ve Turizm Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay yaparken, destek programına dair detaylı sunum DAKA Birim Uzmanı Özgün Cümandür tarafından gerçekleştirildi.

Katılımcılara programın amacı, başvuru şartları, destek miktarları ve başvuru süreci hakkında bilgi verildi. Toplantı, katılımcıların soru, görüş ve önerilerini ilettikleri interaktif bir oturumla sona erdi.

Programa; kaymakamlıklar, belediyeler, Hakkari Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi birçok kurumdan temsilciler katıldı. - HAKKARİ