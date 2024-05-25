Yerel

Hakkari'de yöresel lezzetler festivali düzenlendi

HAKKARİ - Hakkari 'de 'Türk Mutfağı Lezzetleri Festivali' düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesinde 21-27 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hakkari Valiliği koordinasyonunda düzenlenen festival, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile gerçekleşti. Festivalde konuşan Vali Çelik, Hakkari'nin turizm potansiyeli olan illerin başında geldiğini ifade ederek, "Hakkari, özellikle kış, macera ve doğa turizmi için mükemmel bir yerdir. Yemek kültürlüye de gelen misafirlere cevap verebilecek bir altyapısı var. Kris, Dolama ve Mende'den Doğabay'a kadar çok farklı lezzetli yemeklerimiz var" dedi.

Tüm stantları tek tek gezerek yemeklerin tadına bakan Azad Antonyu ve beraberindeki 3 Amerikalı turist ise Hakkari ve insanlarını çok sevdiklerini söylediler.

Vali Yardımcısı Furkan Berber, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nazif Tatlı ve 21 kuruluşun katıldığı festival, mutfak sunumlarının gezilmesi, plaket taktimi ve ikramlarla sona erdi.