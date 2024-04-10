Hakkari'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Mezarlıklara Akın Etti - Son Dakika
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Hakkari'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Mezarlıklara Akın Etti

Hakkari\'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı\'nda Mezarlıklara Akın Etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıkları ziyaret etti. Bayram namazından sonra mezarları başında dua eden vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için bayramlarda ilk işlerini mezarlık ziyareti yapmak olduğunu belirttiler.

10.04.2024 09:43
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

İlçenin Orman ve Akalın mahallelerinde bulunan mezarlıklar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Bayram namazından sonra camilerden çıkan vatandaşlar, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret ederek dua etti.

Yakınlarının mezarları başında dua eden vatandaşlar, bayramlarda ilk işlerinin mezarlık ziyareti yapmak olduğunu aktardılar. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari'de Vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda Mezarlıklara Akın Etti - Son Dakika

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