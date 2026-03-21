Yüksekova\'da çocukların sular altında kalan yollarda şeker mesaisi

21.03.2026 19:33  Güncelleme: 19:46
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar, sokakları göle döktü. Çocuklar bayram şekerleri toplamak için suya girmek zorunda kalırken, mahalle sakinleri altyapı yetersizliğinden şikayetçi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlardan dolayı göle dönen sokalarda çocuklar, paçalarını sıvayıp suyun içerisinden geçerek bayram şekeri toplamaya çalıştı.

İlçe genelinde etkisini sürdüren sağanak ve kar erimeleri, özellikle Cumhuriyet Mahallesi 820. Sokak'ta hayatı durma noktasına getirdi.

Tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu biriken sular, mahalledeki ulaşımı da olumsuz etkiledi. Ramazan Bayramı vesilesiyle şeker toplamak için sokağa çıkan çocukların, paçalarını sıvayarak buz gibi suyun içerisinden geçmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Sokaktaki su seviyesinin yer yer çocukların diz hizasına kadar yükselmesi, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Vatandaşlar, mevcut durumun sadece ulaşımı aksatmadığını, aynı zamanda sağlık sorunlarına da zemin hazırladığını belirtti.

"Kalıcı bir çözüm istiyoruz"

Mahalle sakinleri, "Her yağış sonrası mahallemiz bu hale geliyor. Çocuklarımız bayram sevincini yaşamak isterken çamur ve su içinde kalıyor. Altyapıdaki yetersizlik artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı. Yetkililerin bu noktada ivedilikle inceleme başlatmasını ve kalıcı bir drenaj sistemi kurmasını bekliyoruz" dedi.

İlçe belediyesi ve ilgili birimlerin, bölgedeki su tahliye çalışmaları için harekete geçmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak
Mardin’de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı Mardin'de asansör boşluğuna düşen çocuk yaralandı
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın

İran’dan İsrail’e füze saldırısı Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama
İngiltere’de nükleer denizaltıların bulunduğu üsse girmeye çalışan 2 kişiye gözaltı
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
