Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü

Hakkari kara gömüldü

HAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrasında şehir merkezi adeta gömüldü.

Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışı birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ulaşıma kapanan 15 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatan belediye ekipleri, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının şehir merkezinde 45 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi bulduğu Hakkari'de, kara gömülen araçlar ise zorlukla çıkartılıyor.