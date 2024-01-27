 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü

Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrasında şehir merkezi adeta gömüldü. Kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Belediye ekipleri çalışmalarını sürdürerek yolları açmaya çalışıyor.

Hakkari\'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü
27.01.2024 - 12:17,  Güncelleme: 12:22
Abone Ol

Hakkari kara gömüldü

HAKKARİ - Hakkari'de yoğun kar yağışı sonrasında şehir merkezi adeta gömüldü.

Hakkari'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışı birçok mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ulaşıma kapanan 15 mahalle yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlatan belediye ekipleri, geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının şehir merkezinde 45 santimetre, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi bulduğu Hakkari'de, kara gömülen araçlar ise zorlukla çıkartılıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü - Son Dakika


13:12
Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında... Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek

Son Dakika
13:12 Avustralya Açık tek kadınlar finalinde Qinwen Zheng'i 2-0 mağlup eden Aryna Sabalenka, üst üste ikinci kez sezonun ilk grand slam turnuvasında...
12:29 Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırı düzenledi
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:38:18. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Yoğun Kar Yağışı Sonrası Şehir Gömüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement