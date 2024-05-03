Hakkari'de Yöresel Yemeklerin Üretildiği Gastronomi Atölyesi Açıldı - Son Dakika
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Hakkari'de Yöresel Yemeklerin Üretildiği Gastronomi Atölyesi Açıldı

Hakkari'de Lilyana Kadın Kooperatifinin Ticaret Bakanlığından aldığı hibe desteği ile açılan gastronomi atölyesinde, yöresel yemekler üretilerek Hakkari kültürü tanıtılıyor. Aynı zamanda geleceğin usta aşçıları da yetiştiriliyor ve endemik bitki türlerinden yapılan yöresel yemekler büyük ilgi görüyor.

03.05.2024 09:20  Güncelleme: 09:22
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Hakkari'de hizmete açılan gastronomi atölyesinde hem yöresel yemekler üretiliyor hem de geleceğin usta aşçıları yetiştiriliyor.

Lilyana Kadın Kooperatifinin Ticaret Bakanlığından aldığı hibe desteği ile 8 Mart'ta açmış olduğu gastronomi atölyesinde, Hakkari kültürü tanıtıyor. Yöresel yemek ve Türk mutfağı ile harmanlanmış atölyede endemik bitki türlerinden yapılan yöresel yemekler ise büyük ilgi görüyor.

Geleceğin usta şeflerinin de yetiştirildiği mutfak aynı zamanda öğlen yemekleri ile dikkatleri de üzerine çekiyor. Lilyana Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Üyesi Esra Kılıç, amaçlarının aşçılık adı altında öğrenci yetiştirmek olduğunu belirterek, "Aynı zamanda endemik bitkilerle unutulan yöresel yemeklerimizi satışa sunmaktır. Burayı 5 kadın aşçı olarak işletiyoruz. Hem istihdama hem de aşçı yetiştirme projemiz var. Mevsiminde bitkileri toplayıp yemekte kullanıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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