Hakkari'de yükümlüler 23 cami ve 8 okulda temizlik yaptı - Son Dakika
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Hakkari'de yükümlüler 23 cami ve 8 okulda temizlik yaptı

Hakkari\'de yükümlüler 23 cami ve 8 okulda temizlik yaptı
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Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, 2025-2026 yaz dönemi sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında 23 camide ve 8 okulda temizlik ve düzenleme yaptı. Yeni eğitim dönemi öncesi yürütülen çalışmalarla yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amaçlandı.

Hakkari'de denetimli serbestlik yükümlüleri, 2025-2026 yaz döneminde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında cami ve okullarda temizlik ve düzenleme çalışmalarına katıldı.

Adalet Bakanlığı ile çeşitli kurumlar arasında yürütülen iş birliği kapsamında Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İl Müftülüğüne bağlı 23 camide temizlik faaliyeti yürütüldü. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla 8 okulda da 12 denetimli serbestlik yükümlüsü ile temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yükümlüler, camilerin ibadete daha uygun hale getirilmesi ve okulların yeni eğitim dönemine hazırlanması çalışmalarında aktif görev aldı. Toplum yararına gerçekleştirilen çalışmalarla hem kamu hizmetlerine katkı sağlanması hem de denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma yeniden kazandırılmasına destek olunması amaçlandı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan değerlendirmede, Adalet Bakanlığı koordinasyonunda kurumlar arası iş birliklerinin ve toplum yararına yönelik sosyal fayda çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Hakkari, Yerel, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'de yükümlüler 23 cami ve 8 okulda temizlik yaptı - Son Dakika

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