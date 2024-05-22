Hakkari'deki şehit yakınları Vali Ali Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari'deki şehit yakınları Vali Ali Çelik'i ziyaret etti

Hakkari\'deki şehit yakınları Vali Ali Çelik\'i ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, şehit yakınları Ömer Çetin ve Cevdet Üstündağ ile birlikte 10 vatandaşı makamında kabul ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Vali Çelik, sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını belirterek, ilgili birimlere talimatlarını iletti.

22.05.2024 09:52
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Hakkari'deki şehit yakınları, Vali Ali Çelik'i makamında ziyaret ettiler.

Hakkari'de kademeli olarak yüzlerce vatandaşı makamında kabul ederek; ihtiyaç, talep ve önerilerini dinleyen Vali Çelik'e ziyaretler sürüyor. Vali Ali Çelik, kendisini ziyarete gelen şehit yakınları Ömer Çetin ve Cevdet Üstündağ ile birlikte 10 vatandaşı makamında kabul ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi.

Vatandaşlara ayrı ayrı zaman ayırarak sohbet eden Vali Çelik; aktarılan sorunları çözmek için elinden geleni yapacağını belirterek, ilgili birimlere talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Ömer Çetin, Ali Çelik, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Hakkari'deki şehit yakınları Vali Ali Çelik'i ziyaret etti - Son Dakika


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