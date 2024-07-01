Hakkari Gazeteciler Cemiyeti'nin Yeni Başkanı Ali Yiğit Oldu - Son Dakika
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Hakkari Gazeteciler Cemiyeti'nin Yeni Başkanı Ali Yiğit Oldu

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti\'nin Yeni Başkanı Ali Yiğit Oldu

Hakkari Gazeteciler Cemiyeti (HGC), ikinci olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni başkanını seçti. Ali Yiğit, HGC Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Görevi devreden Mehmet Özkan, yeni başkana başarılar diledi.

01.07.2024 08:38
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Hakkari Gazeteciler Cemiyetinin yeni başkanı Ali Yiğit oldu.

1 Mart 2021 yılında kurulan Hakkari Gazeteciler Cemiyeti (HGC) ikinci olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Cemiyet ofisinde düzenlenen kongreye HGC Kurucu Başkanı Hakan Taş, HGC'nin mevcut Başkanı Mehmet Özkan ile cemiyet yönetimi ve üyeleri katıldı. Divan oluşumunun ardından başlayan kongrede geçmiş dönemin faaliyet ve mali raporları okunarak ibra edildi. Dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından tek liste ile girilen seçimlerde HGC Yönetim Kurulu Başkanlığına Ali Yiğit, Başkan Yardımcılığına Mehmet Özkan, Genel Sekreterliğine Zeki Dara, Saymanlığa Serkan Besi, yönetim kurulu üyeliğine ise Hamza Gündüz seçildi.

Görevi devreden Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkan, yeni başkan Yiğit'e görevinde başarılar diledi.

Başkan Yiğit ise kurul sonrası yaptığı konuşmada, "2024 yılında merkez ve ilçelerdeki gazeteci arkadaşlarımızın tek çatı altında topladığımız cemiyetimizin başkanı olarak seçilmiş bulunmaktayım. Hiçbir şartta eğilmedik, bükülmedik. Kısaca bana bu yetkiyi veren kurullardaki tüm arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Önceki Başkan Mehmet Özkan'a da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kurucu Başkan Hakan Taş ise yeni yönetime başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Gazeteciler Cemiyeti'nin Yeni Başkanı Ali Yiğit Oldu - Son Dakika

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