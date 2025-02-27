Hakkari İtfaiye Müdürlüğü'nde 45 Yıl Görev Yapan H. Gaffar Tekin'e Plaket - Son Dakika
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Hakkari İtfaiye Müdürlüğü'nde 45 Yıl Görev Yapan H. Gaffar Tekin'e Plaket

Hakkari İtfaiye Müdürlüğü\'nde 45 Yıl Görev Yapan H. Gaffar Tekin\'e Plaket

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 45 yıl görev yaparak emekliye ayrılan H. Gaffar Tekin, başarılı hizmetleri nedeniyle plaketle ödüllendirildi. Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Tekin'e emeklilik hayatında mutluluk diledi.

27.02.2025 12:05  Güncelleme: 12:07
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Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 45 yıl boyunca görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan H. Gaffar Tekin'e başarı plaketi verildi.

7 yıl itfaiye müdürü daha sonra da itfaiye amiri olarak yaptığı görev süresi boyunca personelle uyum içinde çalışan ve il genelinde düzenlenen tüm eğitim ve tatbikatlara katılarak büyük katkılar sağlayan Tekin, başarılı hizmetleriyle takdir topladı. Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Tayyar Emre Mahmutoğlu, uzun yıllar boyunca itfaiye teşkilatına verdiği hizmetlerden dolayı H. Gaffar Tekin'e bir plaket takdim etti. Mahmutoğlu, Kurt'a teşekkür ederek, emeklilik hayatında sağlık ve mutluluk diledi.

Tekin ise meslek hayatı boyunca halka hizmet etmekten gurur duyduğunu belirterek, itfaiye teşkilatında görev yapmanın kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Van ilinde ikamet etmeye başlayan Tekin, tüm belediye personeline hayatlarında başarılar diledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari İtfaiye Müdürlüğü'nde 45 Yıl Görev Yapan H. Gaffar Tekin'e Plaket - Son Dakika

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