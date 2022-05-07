Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika
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Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

07.05.2022 13:58

Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürpriziHAKKARİ Hakkari'nin Geçitli köyünde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

HAKKARİ Hakkari'nin Geçitli köyünde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü.

Hakkari ve ilçelerde belirli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. havaların ısınmasıyla birlikte sobalarını kaldıran birçok vatandaşın, yeniden etkisini gösteren soğuklar nedeniyle tekrar sobalarını kurdular. Hakkari bölgesinde bir haftadan beridir etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Merkezden 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geçitli köyü bölesinde kar yağışı nedeniyle her taraf beyaza büründü. Mayıs ayına rağmen kar yağışına hazırlıksız yakalanan köylüler, büyük şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, kar berekettir deyip sosyal medya hesaplarında paylaştılar.

Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi
Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi

YORUMLAR
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Hakkari, Geçitli, Mayıs, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari köylerinde Mayıs ayında kar sürprizi - Son Dakika


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