Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köy Muhtarlarının Taleplerini Dinledi - Son Dakika
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köy Muhtarlarının Taleplerini Dinledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köy Muhtarlarının Taleplerini Dinledi

Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, köy muhtarlarının görüşme taleplerini dinledi. Muhtarlar, köylerindeki içme suyu, sulama kanalı sorunu, yol ve asfalt çalışmaları gibi konuları Vali Yardımcısı Karadağ'a iletti. Karadağ, muhtarlarla işbirliği içinde köylerdeki sorunları çözmek için çalışacaklarını belirtti.

08.05.2024 08:36
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Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Buğra Karadağ, görüşme talebinde bulunan köy muhtarlarının taleplerini dinledi.

İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen görüşmeye katılan muhtarlar, Vali Yardımcısı Karadağ'a köylerindeki içme suyu, sulama kanalı sorunu ile yol ve asfalt çalışmaları başta olmak üzere vatandaşların istek ve taleplerini ilettiler. Çözüm odaklı olarak köyler için yapılabileceklerin görüşüldüğü toplantıda Vali Yardımcısı Karadağ, vatandaşla devlet arasında köprü görevi gören muhtarlarla sık sık bir araya gelmeyen özen gösterdiklerini söyledi. Karadağ, amaçlarının muhtarlarla işbirliği içerisinde koordineli olarak çalışarak köylerdeki sorunları en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, "Sizlerin talepleri ve sorunlarıyla yakından ilgilenmeye çalışıyoruz. Halkımızdan doğrudan haber getiren siz muhtarlarımıza önem veriyoruz. İnşallah köylerinizde yapılması gereken eksiklikleri ve taleplerinizi hep birlikte işbirliği içerisinde çözüme kavuşturacağız. Yeni seçilen muhtarlarımıza görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise köylerindeki sorun ve talepleri dile getirdiler.

Vali Yardımcısı Karadağ, sorunların imkanlar dahilinde çözümü konusunda ilgili şube müdürlerine talimatlarını iletti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Köy Muhtarlarının Taleplerini Dinledi - Son Dakika

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