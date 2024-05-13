Hakkari Valisi Ali Çelik, aile destek merkezini ziyaret etti

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aile destek merkezini ziyaret ederek okumanın önemine vurgu yaptı.

Vali Ali Çelik, beraberindeki Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, SYDV Müdürü Sait Abdullahoğlu ile Biçer Mahallesi'ndeki aile destek merkezini ziyaret etti. Merkez bünyesinde giyim, dekoratif el sanatları, kuaförlük, nakış, okuma-yazma ve Kur'an-ı Kerim öğrenimi için oluşturulan sınıflarda kadınların sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerini sağlamaya yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Çelik, tüm sınıfları ayrı ayrı gezerek kursiyerler ve eğiticilerle sohbet etti.

Vali Çelik, ziyaretinde 1. kademe okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 16 kadın kursiyere başarı belgelerini takdim ederken; "Kuran-ı Kerim'de ilk ayet bize okumayı emrediyor, bu nedenle okumaya devam. Kadın ne kadar güçlü olursa, toplum o kadar güçlü olur" dedi. - HAKKARİ