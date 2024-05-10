Hakkari Valisi Ali Çelik, Bayraktepe Seyir Terasını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Bayraktepe Seyir Terasını Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Bayraktepe Seyir Terasını Ziyaret Etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde bulunan Bayraktepe Seyir Terasını ziyaret ederek, burada Çukurca'nın güzelliklerine tanıklık etti. Vali Ali Çelik, çalışmalar hakkında bilgiler aldı ve terasın tamamlanmasının ardından halka hizmet vereceğini belirtti.

10.05.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Çukurca ilçesinde bulunan Bayraktepe Seyir Terasını ziyaret ederek, burada Çukurca'nın güzelliklerine tanıklık etti.

Vali Ali Çelik; Vali Yardımcısı Furkan Berber, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Emniyet Müdürü Adem Köpük ile Bayraktepe Seyir Terası Tesisini ziyaret ederek devam eden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bayraktepe Seyir Terasını ziyaret eden ve burada Çukurca'nın genel görünümünü ve sınır boylarını gören Vali Ali Çelik, "Belki de Türkiye'nin en güzel panoramik manzarasının olduğu bir alandayız. Devam eden çalışmaların bitmesinin ardından 19 Mayıs itibariyle Çukurcalı hemşehrilerimizin hizmetinde olacak. Seyir terasının yapım çalışmalarında katkısı bulunan herkese teşekkür ederim" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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