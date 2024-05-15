Hakkari Valisi Ali Çelik: Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik: Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur

Hakkari Valisi Ali Çelik: Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur

Hakkari Valisi Ali Çelik, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla Hakkari Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Vali Çelik, engelli vatandaşlarla bir araya gelerek, birlik ve beraberlik duygusuyla engellerin aşılacağına inandığını belirtti ve engelli vatandaşların hizmetinde olacaklarını söyledi.

15.05.2024 09:30
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Hakkari Valisi Ali Çelik, "Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur" dedi.

Vali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Hakkari Engelliler Derneğini ziyaret etti. Engelli vatandaşlarla sohbet eden Çelik, "Engellerin birçoğunun; birlik olduğumuz zaman ve eksik olan parçayı tamamlama iradesini hep birlikte taşıdığımız zaman ortadan kalkacağına inanıyorum. Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur. Sevginin önünden engel yoktur, sizler toplumumuzun önemli bir parçasısınız ve sizlerin yaşamlarını kolaylaştırmak, destek olmak hepimizin görevidir. Her zaman her yerde engelli vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hakkari Valisi Ali Çelik: Birlik ve beraberlik duygusu ile aşamayacağımız engel yoktur - Son Dakika

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