Hakkari Valisi Ali Çelik, Engelliler Haftası etkinliğine katıldı

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Hakkari Valisi Ali Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Biz Birlikte Varız' etkinliğine katıldı.

Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı. Resim etkinliği ve sek sek oyunları ile başlayan program; müzik ve piyano gösterisi ile Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konseriyle devam etti.

Pasta kesimi ve oyuncak dağıtımı ile son bulan programda Vali Çelik, engelli öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Daha sonra bir konuşma yapan Vali Çelik, " Dünya Engelliler Günü'nün tüm dünyada ve ülkemizde engellilere karşı daha fazla anlayış ve hassasiyet geliştirmemize katkı sağlamasını temenni ediyor; engelli kardeşlerimize sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum" dedi. - HAKKARİ